Иракские войска захватили телевизионную станцию ​​в Мосуле

"Мы закончили зачистку Гогджажи и взяли под контроль здание телевизионной станции в Мосуле", - сказал генерал-лейтенант штаба Абдельвахаб аль-Саади.

Как отмечается, еще один командир также подтвердил, что иракские силы отбили село и телевизионную станцию.

Напомним, Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.