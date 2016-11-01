Иракские войска захватили телевизионную станцию в Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Иракские силы специального назначения захватили село Гогджажи и телевизионную станцию на окраине Мосула, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Мы закончили зачистку Гогджажи и взяли под контроль здание телевизионной станции в Мосуле", - сказал генерал-лейтенант штаба Абдельвахаб аль-Саади.
Как отмечается, еще один командир также подтвердил, что иракские силы отбили село и телевизионную станцию.
Напомним, Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.