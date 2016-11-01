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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24794 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Іракські війська захопили телевізійну станцію в Мосулі

Іракські війська захопили телевізійну станцію в Мосулі

Київ • УНН

 • 8781 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Іракські сили спеціального призначення захопили село Гогджалі і телевізійну станцію на околиці Мосула, передає УНН з посиланням на AFP.

“Ми закінчили зачистку Гогджажі і взяли під контроль будівлю телевізійної станції в Мосулі,” — сказав генерал-лейтенант штабу Абдельвахаб аль-Сааді.

Як зазначається, ще один командир також підтвердив, що було іракські сили відбили село і телевізійну станцію.

Нагадаємо, Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.

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