Іракські війська захопили телевізійну станцію в Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Іракські сили спеціального призначення захопили село Гогджалі і телевізійну станцію на околиці Мосула, передає УНН з посиланням на AFP.
“Ми закінчили зачистку Гогджажі і взяли під контроль будівлю телевізійної станції в Мосулі,” — сказав генерал-лейтенант штабу Абдельвахаб аль-Сааді.
Як зазначається, ще один командир також підтвердив, що було іракські сили відбили село і телевізійну станцію.
Нагадаємо, Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.