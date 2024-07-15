И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур согласовывает кадровые назначения в ведомстве с главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о задержании на взятке и.о. заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве. По данным СМИ, речь идет о Дмитрии Нефедове - ставленнике и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура.

Да, он (Нефедов - ред.) ставленник Сокура. Вопрос Сокура - это же не вопрос Сокура. Сокур сам фунт, фунт Гетманцева и вся эта налоговая мафия она зацикливается на Гетманцеве, он ею заправляет и он ею руководит. А тех шестерок, кого расставляет Сокур - он их согласовывает также. Сомнений в этом нет, - отметил Мосийчук.

По его словам, сейчас ситуация начала меняться, ведь начала разрушаться схема теневого влияния на налоговую. Это, по мнению Мосийчука стало возможно в том числе благодаря ряду журналистских расследований.

Другие правоохранительные органы, не совсем контролируемые Гетманцевым, начали брать (задерживать - ред.) их людей, это и таможня, это и налоговая собственно. Ну я вам скажу - обращайте все внимание на Хмельницкую область, там еще будет весело. Там руководитель налоговой пошла против Сокура и Гетманцева, они ее уволить никак не могут, - отметил Мосийчук.

Стоит отметить, что в феврале этого года руководство ГНС пыталось уволить Ирину Зеленко с должности руководителя управления налоговой Хмельницкой области. Однако коллектив встал на ее защиту. В то же время по данным Мосийчука, налоговики торгуют персональными данными людей. Он добавил, что это подтверждается в том числе расследованиями журналистов, которые в прямом эфире покупали такие базы данных.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. По мнению следствия, такие его действия повлекли тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователи Государственного бюро расследований расследуют дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур.