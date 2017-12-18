Интерпол еще не принял решение по поводу бизнесмена Дыминского – Нацполиция

“На данный момент мы не получали ответа со стороны Интерпола относительно постановления в международный розыск бизнесмена Петра Дыминского. Это обусловлено тем, что Интерпол рассматривает материалы, которые предоставила Нацполиция”, — сообщил Я.Тракало.

Как сообщал УНН, Нацполиция Украины подала документы в отношении президента ФК “Карпаты”, бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Генеральный секретариат Интерпола.

Напомним, Национальная полиция Украина объявила в национальный розыск львовского бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего смертельные последствия. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД Украины.

12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.

ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района во Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.