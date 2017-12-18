Интерпол еще не принял решение по поводу бизнесмена Дыминского – Нацполиция

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97208 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101672 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102036 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115963 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103179 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105720 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112607 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117222 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Интерпол еще не принял решение по поводу бизнесмена Дыминского – Нацполиция

Интерпол еще не принял решение по поводу бизнесмена Дыминского – Нацполиция

Киев  •  УНН

 • 17838 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП бизнесмен Петр Дыминский еще не внесен в международную базу розыска Интерпола. Об этом корреспонденту УНН сообщил спикер национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

“На данный момент мы не получали ответа со стороны Интерпола относительно постановления в международный розыск бизнесмена Петра Дыминского. Это обусловлено тем, что Интерпол рассматривает материалы, которые предоставила Нацполиция”, — сообщил Я.Тракало.

Как сообщал УНН, Нацполиция Украины подала документы в отношении президента ФК “Карпаты”, бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Генеральный секретариат Интерпола.

Напомним, Национальная полиция Украина объявила в национальный розыск львовского бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего смертельные последствия. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД Украины.

12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.

ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района во Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

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