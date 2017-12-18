Інтерпол ще не ухвалив рішення щодо бізнесмена Димінського - Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП бізнесмен Петро Димінський ще не внесений до міжнародної бази розшуку Інтерполу. Про це кореспонденту УНН повідомив речник національної поліції України Ярослав Тракало.
"На цей момент ми не отримували відповіді від Інтерполу щодо оголошення в міжнародний розшук бізнесмена Петра Димінського. Це зумовлено тим, що Інтерпол розглядає матеріали, які надала Нацполіція", - повідомив Я.Тракало.
Як повідомляв УНН, Нацполіція України подала документи щодо президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, у Генеральний секретаріат Інтерполу.
Нагадаємо, Національна поліція Україна оголосила в національний розшук львівського бізнесмена Петра Димінського, який підозрюється в скоєнні ДТП, що спричинила смертельні наслідки. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті МВС України.
12 грудня Димінському повідомили про підозру.
ДТП сталося 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.