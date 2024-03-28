Интернет-магазин по продаже огнестрельного оружия: полиция Житомирщины разоблачила студента

Полицейские установили, что 18-летний житель Харьковщины причастен к межрегиональному трафику оружия: парень собственноручно модифицировал стартовое оружие на боевое и реализовывал его жителям Украины, в том числе. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

18-летний житель Харьковщины причастен к межрегиональному трафику оружия. Он собственноручно модифицировал стартовое оружие на боевое и реализовывал его жителям Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что более 250 000 гривен, части и комплектующие для изготовления оружия, предмет, похожий на автомат, части оружия (затворы, стволы), а также устройства, служащие для изготовления оружия (тиски и сверла) следователи изъяли и направили на экспертное исследование.

Напомним

Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу, задержав в Киеве и Запорожье группу из семи злоумышленников, которые занимались контрабандой метадона из Украины в ЕС.