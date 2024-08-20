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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении снижается, но это не связано с ситуацией в Курске - Лиховой

Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении снижается, но это не связано с ситуацией в Курске - Лиховой

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 14:01  •  4871 просмотра

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На Запорожском направлении за трое суток не зафиксировано штурмовых действий россиян. Наблюдается уменьшение количества обстрелов, но активность вражеской авиации остается высокой.

Представитель Оперативной группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий сообщил о снижении интенсивности боевых действий на Запорожском направлении, где за последние трое суток не зафиксировано никаких штурмовых действий россиян. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Оперативная ситуация в ОУВ «Таврия» характеризуется снижением интенсивности боевых действий. В той части, что касается Запорожья за последние трое суток не было ни одного штурмового действия россиян

- говорит Лиховой.

По его мнению, это повод обратить внимание, потому что участок большой и очевидно, что  «русские никуда отсюда не делись», но там было ноль штурмовых действий за трое суток и сегодня тоже там нет значительной активности. Он говорит, что пока они будут следить за ситуацией, ведь она «нетипичная для большого последнего периода».

Определенная активность, если можно и так назвать, у нас сохраняется на Приднепровском направлении, где противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Однако вчера был только один вражеский штурм на позиции наших подразделений в районе села Крынки на побережье Днепра

- говорит Лиховой.

По его словам, они были безрезультатны и потерь позиций не допущено. 

Я бы не связывал бы никоим образом эти события как-то с Курской операцией, потому что у россиян нет ресурсов для ведения эффективных наступательных действий на нескольких направлениях одновременно. Есть определенные основания говорить, что, например, количество обстрелов артиллерийских по нашим позициям тоже частично сокращается. Оно не то чтобы очень сильно похоже на затишье, но, например, за минувшие сутки насчитали 280 российских обстрелов по нашим позициям с использованием 1450 примерно боеприпасов. И это на сотни или на полтысячи боеприпасов, например, меньше, чем было месяц назад

- рассказывает он.

Лиховой добавляет, что при этом активной остается работа вражеской авиации. Противник нанес 6 авиаударов и выпустил 6 управляемых авиабомб и 60 неуправляемых авиаракет, как на Запорожском, так и на Херсонском направлениях. 

Несмотря на это все, наши войска наносят значительные потери противнику. Так, за вчерашние сутки была сокращена российская армия на 69 человек, это безвозвратные и санитарные потери вместе, а также на 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них одна боевая бронированная машина, один радиопеленгационный метеорологический комплекс РПМК-1 «Улибка», четыре артиллерийские системы, среди них один зенитно-ракетный комплекс С-60, 10 автомобилей, 5 разведывательных БПЛА, 3 лодки и один гидроскутер

- рассказал он.

Напомним,

Передислокация российских войск на Курщину происходит постепенно и не в значительном количестве, что повлияет на фронт в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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