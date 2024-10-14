В Институте нацпамяти поддержали переименование копеек на шаги

Изменение названий денежных знаков и возвращение в обращение разменных монет под названием "шаг" поможет отдалить Украину от общего исторического прошлого с россиянами. Об этом написал в Фейсбуке глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает УНН.

Это способствует главной культурной установке нашего времени - "Прочь от москвы". Мы действительно не хотим иметь с теми агрессивными соседями по планете ничего общего и если этому еще и способствует история и факты культуры, то все на нашей стороне в вопросе изменения названий денежных знаков - написал Дробович.

Он напомнил, что название "шаги" не новое для Украины. В частности, именно такое название имели разменные монеты во время существования Украинской народной республики в начале XX века.

Также по его мнению, подобное решение будет иметь существенное культурное влияние на будущее, если со временем будет проведена деноминация и монеты всех номиналов вернут в употребление. Кроме того, он отметил, что переименование дополнительно не будет обременять бюджет, поскольку Нацбанк рассчитывает постепенно заменять старые монеты на новые и вводить "шаги" по мере износа "копеек".

Напомним

Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" для восстановления исторической справедливости. НБУ объясняет, что это будет способствовать дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

Пышный объяснил, почему НБУ стремится заменить "копейку" на "шаг"