Инспектора Госрыбагентства задержали за системные поборы

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Донецкой области разоблачили главного инспектора Госрыбагентства, который подозревается в том, что ежемесячно на взятках "зарабатывал" более 30 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.