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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Инспектора Госрыбагентства задержали за системные поборы

Инспектора Госрыбагентства задержали за системные поборы

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В Донецкой области разоблачили главного инспектора Госрыбагентства, который подозревается в том, что ежемесячно на взятках "зарабатывал" более 30 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР задержали главного государственного инспектора управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что работник Госрыбагентства, при посредничестве гражданских лиц, систематически требовал и получал неправомерную выгоду от местных жителей за возможность осуществлять вылов рыбы в одном из водохранилищ.

Отмечается, что за ежемесячную "абонплату" - 2000 гривен с каждого рыболова - чиновник обещал не замечать нарушений рыбоохранного законодательства. В случае отказа платить - угрожал проблемами с законом. По предварительной информации, ежемесячная сумма получаемой инспектором неправомерной выгоды составила более 30 000 гривен.

"27 марта 2020-го во время получения очередного "транша" в сумме 2000 гривен инспектора задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи ГБР провели санкционированные обыски в доме и по месту работы должностного лица", - добавляется в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрание в отношении него меры пресечения.

Следствием устанавливается причастность к совершению преступления других должностных и гражданских лиц.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала одного из руководителей Государственной экологической академии последипломного образования и управления на получении взятки от частного предпринимателя.

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