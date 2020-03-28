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Інспектора Держрибагентства затримали за системні побори

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На Донеччині викрили головного інспектора Держрибагентства, який підозрюється у тому, що щомісяця на хабарах "заробляв" понад 30 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі ДБР затримали головного державного інспектора управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що працівник Держрибагентства, за посередництва цивільних осіб, систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від місцевих жителів за можливість здійснювати вилов риби в одному з водосховищ.

Зазначається, що за щомісячну “абонплату” — 2 тисячі гривень з кожного рибалки, правоохоронець обіцяв не помічати порушень рибоохоронного законодавства. У разі відмови платити — погрожував проблемами із законом. За попередньою інформацією, щомісячна сума отримуваної інспектором неправомірної вигоди становила понад 30 000 гривень.

“27 березня 2020 року під час одержання чергового "траншу“ у сумі 2 тисячі гривень інспектора затримано в порядку статті 208 КПК України. Слідчі ДБР провели санкціоновані обшуки у будинку та за місцем роботи службової особи”, — додається у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі і процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Слідством встановлюється причетність до скоєння злочину інших посадових та цивільних осіб.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала одного з керівників Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління на отриманні хабара від приватного підприємця. 

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