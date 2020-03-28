Інспектора Держрибагентства затримали за системні побори

КИЇВ. 28 березня. УНН. На Донеччині викрили головного інспектора Держрибагентства, який підозрюється у тому, що щомісяця на хабарах "заробляв" понад 30 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.