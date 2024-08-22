Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Международный валютный фонд требует от Украины разработки процедуры проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Основным требованием к процедуре может быть привлечение в состав комиссии иностранных экспертов, ведь именно они уделяют основное внимание безупречной репутации кандидатов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ.

Я не думаю, что именно конкретно к этому (конкурсу - ред.) должны быть какие-то дополнительные требования, кроме, возможно, действительно международных экспертов, которые могут быть привлечены к отбору этого человека, и то в первую очередь в плане соблюдения принципов добропорядочности. Это важный момент, как правило это ключевая проблема, на которую все обращают внимание и пытаются каким-то образом ее урегулировать - отметил Рейтерович.

По его словам, сейчас главное - это принятие решения о возвращении к открытым конкурсам на должности руководителей государственных органов, потому что во время действия правового режима военного положения проведения практически все конкурсы приостановлены, а назначения на должности происходят вне конкурса.

"И уже неоднократно наши партнеры указывали, что надо постепенно это менять, но ситуация пока не меняется. Поэтому надеюсь, что она изменится в будущем", - сказал Рейтерович.

В то же время, по его словам, важнейшим пунктом, на который необходимо обращать внимание во время конкурсного отбора на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц должна быть безупречная репутация кандидатов.

Это должен быть человек, к которому с точки зрения добропорядочности не будет никаких вопросов. Что имеется в виду под добропорядочностью: первый момент - это тот образ жизни, который не противоречит действующему законодательству и не вызывает никаких вопросов с точки зрения как правовых, так и морально-этических норм, и второй момент - это отсутствие у этого человека каких-то не формальных связей с какими-то там компаниями или людьми, которые касаются, например, той сферы, в которой этот человек будет работать. Вот ключевой момент - подчеркнул Рейтерович.

По его словам, главой ФГВФЛ должен быть человек с одной стороны профессиональный, а с другой стороны без всякого конфликта интересов. "Это как раз могут определить в первую очередь зарубежные эксперты, которые, как правило, на такое и обращают внимание прежде всего",- отметил политолог.

Напомним

После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на этот пост.

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.