Инновации несмотря на вызовы: как украинские технологии меняют мир

Украинские компании продолжают удивлять мир своими инновациями, внедряя передовые технологии в различных областях - от бионических протезов, криптовалютных процессоров до мультимедийных систем для автоиндустрии. На недавнем Web Summit 2024 в Лиссабоне были представлены некоторые из этих решений, демонстрирующие, как украинский бизнес, несмотря на войну, создает продукты, задающие новые глобальные стандарты и тренды, передает УНН.

Asper Bionics: бионические протезы будущего

Esper Bionics с 2017 года является лидером в сфере ассистивных технологий, разрабатывая протезы, которые с помощью сенсоров и искусственного интеллекта считывают мышечные сигналы, обеспечивая естественность и интуитивность движений, недостижимую для традиционных решений. На фоне войны в Украине компания помогает пострадавшим военным и гражданским, интегрируя свои технологии в программы реабилитации. По состоянию на 2024 год Asper Bionics помогла более 5000 пользователям в 15 странах, включая Украину, и продолжает совершенствовать технологии, в частности функцию тактильной обратной связи, позволяющую чувствовать текстуры и давление.

Luxoft: украинские технологии в автомобильной индустрии

Мультимедийная система Mercedes-Benz, разработанная украинскими специалистами компании Luxoft, является примером внедрения передовых технологий в автомобильную промышленность. Используя искусственный интеллект, платформа повышает безопасность и эффективность управления, анализирует предпочтения водителя, настраивает параметры авто и прогнозирует техническое обслуживание на основе собранных данных. Luxoft, входящая в DXC Technology, сотрудничает с более чем 200 автомобильными компаниями, демонстрируя, как технологии меняют традиционные отрасли. По прогнозам компании, к 2030 году количество подключенных авто достигнет 125 миллионов, а рынок автомобильного ПО вырастет до 100 миллиардов долларов.

VSYS: криптовалютные процессоры с открытым кодом

VSYS, украинская компания, основанная в 2009 году, специализируется на веб-хостинге и инфраструктурных решениях. Команда VSYS создала SHKeeper - некастодиальный криптопроцессор с открытым кодом. Уникальный гетевей для получения криптовалютных платежей без посредников. В 2022 году его сделали доступным для сообщества на GitHub. SHKeeper работает на собственных серверах пользователя. Поддерживает различные криптовалюты, как BTC, ETH, LTC, DOGE, USDT, USDC, XMR, XRP, TRX, BNB, MATIC, AVAX и др. Имеет API для интеграции и совместим с любыми другими системами и CMS. Осенью 2024 года команда добавила возможность использовать внешний узел для транзакций многих криптовалют. Используя внешний узел, пользователи теперь могут управлять SHKeeper с помощью серверов с пониженными характеристиками, оптимизируя использование ресурсов. Также команда постоянно работает над новыми апдейтами и улучшают пользовательский опыт.

Reface: украинские инновации в сфере искусственного интеллекта и развлечений

Reface - украинский стартап, основанный в 2018 году, получивший мировое признание благодаря приложению Reface, которое с помощью AI позволяет пользователям в реальном времени менять лица на видео и GIF, достигнув более 200 миллионов загрузок в более чем 100 странах. Используя технологии глубинного обучения и нейронных сетей для создания высококачественных видеоэффектов, компания расширяет свои продукты в направлениях персонализированного контента, интерактивных развлечений и маркетинга. Например, в 2023 году Reface запустила платформу для брендов, которая позволяет интегрировать их контент в приложение, открывая новые возможности для цифрового маркетинга.

CodeUA: платформа для украинских ІТ-специалистов

CodeUA - платформа, которая укрепляет технологический сектор Украины, объединяя более 300 тысяч IT-специалистов с глобальными компаниями, предоставляя возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта, блокчейна и IoT, поддерживая стартапы ресурсами и консультациями. Кроме того, CodeUA помогает украинским компаниям расширять присутствие на международном рынке. В 2023 году через платформу было заключено более 500 международных контрактов на сумму около 100 миллионов долларов. CodeUA также поддерживает экологические технологии, способствуя устойчивому развитию и интеграции украинских компаний в глобальное технологическое сообщество.

Украинские компании демонстрируют, что даже в сложных условиях способны создавать инновации, которые меняют мир. Их достижения в бионике, блокчейне и искусственном интеллекте подчеркивают конкурентоспособность страны. Это доказывает, что будущее глобальной технологической сферы невозможно без украинского вклада.