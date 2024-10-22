Инновации, креативность и живой коворкинг для педагогов, родителей и учеников любого возраста: как прошел фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024"

В Киеве состоялся масштабный просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", главной темой которого стала: "Свобода собственная и общая в образовании будущего". И в течение двух дней основное внимание участников было приковано именно к этой теме, передает УНН.

Фестиваль объединил два основных формата:

выставка , представившая широкий спектр возможностей образования: от центров развития для детей, садиков, школ, лицеев, вузов, до образовательных курсов и сервисов для детей и взрослых

, представившая широкий спектр возможностей образования: от центров развития для детей, садиков, школ, лицеев, вузов, до образовательных курсов и сервисов для детей и взрослых и форум, посвященный образованию будущего, его целям и перспективам.

В течение 2 дней лучшие эксперты от образования, бизнеса, общественных и государственных организаций выступали на четырех тематических сценах фестиваля. Особую атмосферу создавали музыкальные паузы, театральные перформансы и 3D визуализация. "Освіта Дивосвіт 24" собрала более 50 образовательных учреждений, 60 спикеров и тысячи участников.

Фестиваль стал платформой для откровенного разговора об изменениях в образовании, которые необходимы для трансформации как отдельных граждан, так и Украины в целом. Участники обсуждали практические кейсы, задавали вопросы из зала, участвовали в дискуссиях на актуальные и часто болезненные вопросы современной системы образования, а также размышляли об актуальных смыслах, целях и возможностях образования будущего. Для педагогов и всех неравнодушных это была возможность получить новые знания, знакомства с единомышленниками, приобщиться к нетворкингу. Как результат - переход от конкуренции к сотрудничеству и взаимоусилению ради общей цели и будущего.

Для сознательных родителей также было много полезной информации - не только теоретические знания, но и практические советы по образовательным возможностям и подходам к обучению.

Среди спикеров Форума: Андрей Зелинский, Алла Дубровик-Рохова, Екатерина Терлецкая, Антон Лягуша, Владимир Козленко, Филипп Духлий, Петр Черноморец, Ирина Жданова и еще много экспертов и профессиональных педагогов - полный список спикеров и программа.

Тематика выступлений и дискуссий была очень разнообразной: от обсуждения идей, мечты и человечности до эмоционального интеллекта, ментального здоровья, новых образовательных парадигм, трансформации личности, выгорания, культурной памяти, финансовой грамотности и взаимодействия образования и бизнеса. В то же время лейтмотивом оставалась тема Дивосвета, свободы и необходимости трансформации образования ради общего будущего.

Андрей Зелинский, политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан отметил, что "Дивный мир - Родина свободного человека. Здесь именно моя свобода придает значение событиям и присутствиям, именно она определяет контуры фокуса моего сознания. А то, что имеет для меня значение, становится ресурсным, питает сердце и не только. Дивный мир - это то измерение моего личного бытия, где я чувствую себя свободным, способным, способным - человеком. Это - пространство становления личности, путешествие в направлении реализованной мечты, текст моей свободы.

Софийным Дивосветом называю пространство индивидуального становления, упорядоченное "Софией", мудростью бытия, что на социальном уровне может проявляться как набор ценностных ориентиров и жизненных принципов, которые ложились в основу и нашего национального бытия. Это Украина как земля свободных людей, которые формировали общественный строй на основе важных для нашей национальной самобытности ценностей, таких как, к примеру - свобода, достоинство, соборность, справедливость и тому подобное. Образование в таком случае становится орудием для освобождения из тисков истории судьбы свободного человека и будущего свободной нации. Дивный мир свободен от идеологических конструктов, благодаря которым одна группа людей способна доминировать над другой. Слаженное взаимодействие здесь происходит благодаря "мостам", ценностям, которые нас объединяют в единое сообщество разных людей".

Инесса Кравченко, меценатка, основательница неформальной образовательной платформы "ЛЮДИНА ДИВО СВІТ", издательница" Колесо жизни", совладелица "Стан Інвест Холдинг", инициатор форума: "В этом году удалось создать событие большего масштаба, привлекая педагогов и руководителей образовательных учреждений из разных городов, непосредственных участников образовательного процесса. Самым важным было найти общее в нашем разнообразии и создать сообщество, настоящий живой коворкинг, где можно обмениваться контактами и идеями.

Выступления были не только инновационными и креативными, но и пригодными для немедленного внедрения в учебный процесс. Многие отметили, что хотелось быть сразу в нескольких местах, настолько разнообразной и насыщенной была программа. Двухдневный формат форума сделал его более практичным, сочетая видения с реальным опытом и кейсами участников. Это позволило избежать формальных подходов и устаревших методов, ранее доминировавших в образовании.

Что дальше? Мы уже думаем о следующем году и форуме "Освіта Дивосвіту". Анализируем, что удалось, что можно улучшить. Этот путь требует мудрости-способности создавать вместе, находить смысл в многообразии, принимать различия, следовать за сердцем, быть верными свободе и достоинству человека. Это новые форматы взаимодействия, которые непременно включают искусство, которое уже ярко проявило себя на форуме.

Направление в развитии Софийской мудрости включает поиск новых форм-мосты, Ланы, Зари. Ланы-это наша экономика, мосты — наша политика, а звезды — наши мечты и видения будущего. И сила духа поможет отличить тьму и создать безопасное пространство. Это чувствительность и смелость одновременно, а также — честность. Мы закаляемся в этом направлении и открыты к тому, что Софийская мудрость находит через нас свой выход в образовании".

Важные темы поднимала в своем выступлении и Екатерина Терлецкая, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией прикладной математики НЦ МАНУ, старший научный сотрудник ИПММС НАН Украины. Вот ее мысли по поводу форума "Освіта Дивосвіту" и цели образования сегодня:

"Война делает мир черно-белым. Она упрощает все до самых элементарных понятий: есть только "мы" и "они", правда и несправедливость. В этом контексте наша жизнь приобретает особую ясность. Мы живем как воины и титаны, ежедневно отстаивая свою желанную свободу. И этот форум "Освіта Дивосвіту" для меня - это не просто обсуждение будущего образования. Это символ нашей борьбы за то, что должно стать основой этого будущего - за нашу свободную Украину.

Присутствие военных на форуме было постоянным напоминанием о том, что мы в опасности. Они стоят на передовой не только физически, но и ментально, защищая наше право на свободное будущее. И свобода, о которой мы мечтаем, за которую боремся каждый день, это не просто абстрактное слово. Это жизненная необходимость. Без нее мы потеряем не только возможность учиться и учить, но и саму сущность наших мечтаний, наших детей, их будущего. Образование сегодня-это фронт. И по моему мнению, сегодня образование имеет единственную цель: победа нашей Украины".

Лариса Андрейченко, соучредитель и руководитель Школы Britannica School, педагог, соинициатор сообщества украинских педагогов - об ином образовании: "Давайте будем смотреть на каждого ребенка, который перед нами, как на главного и Центрального человека, который хочет образоваться и хочет найти эту связь сама с собой. И тогда мы точно выйдем на то образование, которое нам нужно.

Мы говорим об ином образовании и, наверное, есть смысл таки разобраться, а в чем же его инаковость? Чего нам не хватает или что является лишним и вредным? Что стоит оставлять и лелеять, а что убирать? И здесь у каждого будут свои ответы.

Какова ориентация того образования, которое мы создаем? Мы с коллегами сейчас взяли курс на образование для самого человека - с опорой на внутренние образовательные запросы, интересы, психологические особенности, жизненную ситуацию человека. Это отнюдь не о выполнении только "хотелок", это сложная работа об ощущении момента сейчас, одновременно - заглядывание в будущее. Подобная работа требует мастерства от учителей - умение снимать с себя роль учителя и смотреть на ребенка как на человека, а не "ученика". Тогда будут открываться новые горизонты, сферы интересов и пространства для реализации и испытания себя для всех участников образования. И тогда только можно говорить о такой желанной Индивидуальной образовательной траектории человека".

В современном мире финансовые навыки имеют решающее значение, а финансовая грамотность для детей является одним из ключевых аспектов воспитания сознательного, ответственного гражданина. НБУ разработал национальную стратегию повышения финансовой осведомленности. Так, с 2025 года финансовая грамотность станет обязательным предметом в школах, начиная с 8 класса. Эта тема также вызвала большой интерес среди аудитории.

По словам спикера форума - Анны Шарамко, руководителя направления массового бизнеса ПриватБанка: "ПриватБанк и Mastercard активно поддерживают эту инициативу и продолжают развивать собственные программы для молодежи. Финансовая грамотность в детстве помогает избежать многих проблем в будущем. Дети, которые учатся пользоваться деньгами с детства, вырастают более сознательными потребителями и будут избегать ошибок, таких как неконтролируемые расходы. А также будут иметь понимание, как эффективно распределять свой доход и накапливать на важные вещи, а также инвестировать".

В этом году в рамках фестиваля впервые прошла масштабная образовательная выставка для родителей и будущих учеников. Здесь были представлены различные образовательные учреждения дошкольного и среднего образования, онлайн-платформы и десятки внешкольных проектов, которые представляют современные и нестандартные подходы к обучению, а также несколько проектов, которые представили возможности поступления в ВУЗы и представляют за рубежом.

Посетители имели возможность пообщаться с представителями школ, узнать о новых технологиях в обучении, ознакомиться с различными внешкольными программами, оценить преимущества различных учебных заведений и сделать свой выбор. Для детей также было подготовлено много интересного - от развлечений с аниматорами и конкурсов - до интерактивной зоны Музея наук с увлекательными научными экспонатами.

Всего за эти два дня фестиваль "Освіта Дивосвіту" посетили более 5000 гостей. Поражает и география посетителей-это был не только Киев, но и Кривой Рог, Винница, Черновцы, Харьков, Тернополь, Конотоп, Черкассы, Днепр, Львов, Ужгород, Переяслав, Белая Церковь, Житомир, Белогородка, Полтава, Кагарлык, Кропивницкий, Александровка, ровно, Никополь, Ирпень, Коростень, Одесса, Долина (Ивано-Франковская область), Завалье (Кировоградская область), Борисполь и даже Прага!

Организаторы - неформальная исследовательская платформа Человек Диво Мир, сервис по подбору образовательных учреждений School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.

Генеральні партнери: ПриватБанк та Mastercard.

Специальный семинар: Школа жизни для детей.

партнеры: Моршинская, "Я и моя школа", сеть детских развлекательных центров "Країна Мрій".

Генеральный телевизионный партнер: ICTV 2.

Генеральный информационный партнер: Освіта.UA.

Медиа партнеры: UNN, Oboz.ua, Телеграф, Хочу, Вечерний Киев, Громадське радіо, Womo, Деловая столица, Депо, Киев 24, радио Перец ФМ, Освіта Нова, Stud Point.

Фестиваль закончился, но работа неформальной исследовательской платформы Людина Диво Світ продолжается! Следите за новостями проекта на сайте https://liudyna.com/

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