Інновації, креативність та живий коворкінг для освітян, батьків та учнів будь-якого віку: як пройшов фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024"

У Києві відбувся масштабний просвітній фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", головною темою якого стала: "Свобода власна та спільна в освіті майбутнього". І протягом двох днів основна увага учасників була прикута саме до цієї теми, передає УНН.

Фестиваль об’єднав два основні формати:

виставка , що презентувала широкий спектр можливостей освіти: від центрів розвитку для дітей, садочків, шкіл, ліцеїв, ВНЗ, до освітніх курсів та сервісів для дітей та дорослих

, що презентувала широкий спектр можливостей освіти: від центрів розвитку для дітей, садочків, шкіл, ліцеїв, ВНЗ, до освітніх курсів та сервісів для дітей та дорослих та форум, присвячений освіті майбутнього, її цілям та перспективам.

Протягом 2 днів найкращі експерти від освіти, бізнесу, громадських та державних організацій виступали на чотирьох тематичних сценах фестивалю. Особливу атмосферу створювали музичні паузи, театральні перформанси та 3D візуалізація. "Освіта Дивосвіту 24" зібрала понад 50 освітніх закладів, 60 спікерів та тисячі учасників.

Фестиваль став платформою для відвертої розмови про зміни в освіті, які необхідні для трансформації як окремих громадян, так і України в цілому. Учасники обговорювали практичні кейси, ставили питання із залу, брали участь у дискусіях на актуальні і часто болючі питання сучасної системи освіти, а також розмірковували про актуальні смисли, цілі та можливості освіти майбутнього. Для освітян і всіх небайдужих це була можливість отримати нові знання, знайомства з однодумцями, долучитися до нетворкінгу. Як результат - перехід від конкуренції до співпраці та взаємопідсилення заради спільної мети та майбутнього.

Для свідомих батьків також було багато корисної інформації - не лише теоретичні знання, а й практичні поради щодо освітніх можливостей та підходів до навчання.

Серед спікерів форуму: Андрій Зелінський, Алла Дубровик-Рохова, Катерина Терлецька, Антон Лягуша, Володимир Козленко, Пилип Духлій, Петро Чорноморець, Ірина Жданова та ще багато експертів та професійних освітян - повний список спікерів та програма.

Тематика виступів та дискусій була дуже різноманітною: від обговорення ідей, мрій і людяності до емоційного інтелекту, ментального здоров'я, нових освітніх парадигм, трансформації особистості, вигорання, культурної пам’яті, фінансової грамотності та взаємодії освіти та бізнесу. Водночас лейтмотивом залишалася тема Дивосвіту, свободи та необхідність трансформації освіти заради спільного майбутнього.

Андрій Зелінський, політолог, співзасновник Української академії лідерства, військовий капелан зазначив, що "Дивосвіт – Батьківщина вільної людини. Тут саме моя свобода надає значення подіям і присутностям, саме вона визначає контури фокуса моєї свідомості. А те, що має для мене значення, стає ресурсним, живить серце і не тільки. Дивосвіт – це той вимір мого особистого буття, де я почуваю себе вільним, здатним, спроможним – людиною. Це – простір становлення особистості, мандрівка в напрямку реалізованої мрії, текст моєї свободи.

Софійним Дивосвітом називаю простір індивідуального становлення, впорядкований "Софією", мудрістю буття, що на соціальному рівні може проявлятися як набір ціннісних орієнтирів і життєвих принципів, що лягали в основу й нашого національного буття. Це Україна як земля вільних людей, що формували суспільний лад на основі важливих для нашої національної самобутності цінностей, таких як, до прикладу – свобода, гідність, соборність, справедливість тощо. Освіта в такому випадку стає знаряддям для визволення з лещат історії долі вільної людини та майбутнього вільної нації. Дивосвіт вільний від ідеологічних конструктів, завдяки яким одна група людей здатна домінувати над іншою. Злагоджена взаємодія тут відбувається завдяки "мостам", цінностям, що нас обʼєднують у єдину спільноту різних людей".

Інесса Кравченко, меценатка, засновниця неформальної освітньої платформи "ЛЮДИНА ДИВО СВІТ", видавчиня "Колесо життя", співвласниця "Стан Інвест Холдинг", ініціаторка форуму: "Цього року вдалося створити подію більшого масштабу, залучивши педагогів та керівників освітніх закладів з різних міст, безпосередніх учасників освітнього процесу. Найважливішим було знайти спільне у нашій різноманітності та створити спільноту, справжній живий коворкінг, де можна обмінюватися контактами та ідеями.

Виступи були не лише інноваційними та креативними, а й придатними для негайного впровадження у навчальний процес. Багато хто зазначив, що хотілося бути одразу в кількох місцях, настільки різноманітною та насиченою була програма. Дводенний формат форуму зробив його більш практичним, поєднуючи візії з реальними досвідами та кейсами учасників. Це дозволило уникнути формальних підходів і застарілих методів, що раніше домінували в освіті.

Що далі? Ми вже думаємо про наступний рік і форум "Освіта Дивосвіту". Аналізуємо, що вдалося, що можна покращити. Цей шлях вимагає мудрості — здатності створювати разом, знаходити сенс у різноманітті, приймати відмінності, слідувати за серцем, бути вірними свободі й гідності людини. Це нові формати взаємодії, які неодмінно включають мистецтво, яке вже яскраво проявило себе на форумі.

Напрямок у розбудові Софійної мудрості включає пошук нових форм — мости, лани, зорі. Лани — це наша економіка, мости — наша політика, а зорі — наші мрії та бачення майбутнього. І сила духу допоможе відрізнити темряву й створити безпечний простір. Це чутливість і сміливість водночас, а також — чесність. Ми гартуємося в цьому напрямку і відкриті до того, що Софійна мудрість знаходить через нас свій вихід в освіті".

Важливі теми підіймала у своєму виступі і Катерина Терлецька, доктор фізико-математичних наук, завідувачка лабораторії прикладної математики НЦ МАНУ, старший науковий співробітник ІПММС НАН України. Ось її думки з приводу форуму "Освіта Дивосвіту" і мети освіти сьогодні:

"Війна робить світ чорно-білим. Вона спрощує все до найелементарніших понять: є тільки "ми" і "вони", правда і кривда. В цьому контексті наше життя набуває особливої ясності. Ми живемо як воїни і титани, щодня відстоюючи свою омріяну свободу. І цей форум "Освіта Дивосвіту" для мене – це не просто обговорення майбутнього освіти. Це символ нашої боротьби за те, що має стати основою цього майбутнього – за нашу вільну Україну.

Присутність військових на форумі була постійним нагадуванням про те, що ми в небезпеці. Вони стоять на передовій не лише фізично, а й ментально, захищаючи наше право на вільне майбутнє. І свобода, про яку ми мріємо, за яку боремося кожного дня, це не просто абстрактне слово. Це життєва необхідність. Без неї ми втратимо не тільки можливість вчитися і навчати, але й саму сутність наших мрій, наших дітей, їх майбутнього. Освіта сьогодні – це фронт. І на мою думку, сьогодні освіта має єдину мету: перемога нашої України".

Лариса Андрійченко, співзасновниця та очільниця школи Britannica School, освітянка, співініціаторка Спільноти українських освітян - про інакшу освіту: "Давайте будемо дивитися на кожну дитину, яка перед нами, як на головну і центральну людину, яка хоче освічитися і хоче віднайти цей зв'язок сама з собою. І тоді ми точно вийдемо на ту освіту, яка нам потрібна.

Ми говоримо про інакшу освіту і, напевно, є сенс таки розібратися, а в чому ж її інакшість? Чого нам не вистачає або що є зайвим та шкідливим? Що варто залишати й плекати, а що прибирати? І тут у кожного будуть свої відповіді.

Якою є орієнтація тієї освіти, яку ми створюємо? Ми з колегами зараз взяли курс на освіту для самої людини - з опорою на внутрішні освітні запити, інтереси, психологічні особливості, життєву ситуацію людини. Це аж ніяк не про виконання лише "хотєлок", це складна робота про відчуття моменту тепер, водночас - зазирання у майбутнє. Подібна робота вимагає майстерності від вчителів - вміння знімати з себе роль вчителя та дивитися на дитину як на людину, а не "учня". Тоді відкриватимуться нові обрії, сфери інтересів та простори для реалізації та випробовування себе для усіх учасників освіти. І тоді лише можна говорити про таку бажану Індивідуальну освітню траєкторію людини".

У сучасному світі фінансові навички мають критичне значення, а фінансова грамотність для дітей є одним із ключових аспектів виховання свідомого, відповідального громадянина. НБУ розробив національну стратегію підвищення фінансової обізнаності. Так, з 2025 року фінансова грамотність стане обов’язковим предметом у школах, починаючи з 8 класу. Ця тема також викликала велику зацікавленість серед аудиторії.

За словами спікерки форуму - Анни Шарамко, керівниці напрямку масового бізнесу ПриватБанку: "ПриватБанк та Mastercard активно підтримують цю ініціативу і продовжують розвивати власні програми для молоді. Фінансова грамотність у дитинстві допомагає уникнути багатьох проблем у майбутньому. Діти, які вчаться користуватися грошима змалку, виростають більш свідомими споживачами та уникатимуть помилок, таких як неконтрольовані витрати. А також матимуть розуміння, як ефективно розподіляти свій дохід та накопичувати на важливі речі, і навіть інвестувати".

Цього року в рамках фестивалю вперше пройшла масштабна освітня виставка для батьків та майбутніх учнів. Тут були представлені різноманітні освітні заклади дошкільної та середньої освіти, онлайн-платформи та десятки позашкільних проєктів, які презентують сучасні та нестандартні підходи до навчання, а також декілька проєктів, які презентували можливості вступу у ВиШі представлять закордоном.

Відвідувачі мали змогу поспілкуватися з представниками шкіл, дізнатися про нові технології у навчанні, ознайомитись з різноманітними позашкільними програмами, оцінити переваги різних навчальних закладів та зробити свій вибір. Для дітей також було підготовлено багато цікавого - від розваг з аніматорами та конкурсів - до інтерактивної зони Музею наук із захопливими науковими експонатами.

Загалом за ці два дні фестиваль "Освіта Дивосвіту" відвідали понад 5000 гостей. Вражає і географія відвідувачів - це був не тільки Київ, а й Кривий Ріг, Вінниця, Чернівці, Харків, Тернопіль, Конотоп, Черкаси, Дніпро, Львів, Ужгород, Переяслав, Біла Церква, Житомир, Білогородка, Полтава, Кагарлик, Кропивницький, Олександрівка, Рівне, Нікополь, Ірпінь, Коростень, Одеса, Долина (Івано-Франківська область), Завалля (Кіровоградська область), Бориспіль і навіть Прага!

Організатори - неформальна дослідницька платформа Людина Диво Світ, сервіс з підбору освітніх закладів School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.

Генеральні партнери: ПриватБанк та Mastercard.

Спеціальний партнер: Kids Life School.

Партнери: Моршинська, "Я і моя школа", мережа дитячих розважальних центрів "Країна Мрій".

Генеральний телевізійний партнер: ICTV2.

Генеральний інформаційний партнер: Освіта.UA.

Медіа партнери: UNN, Oboz.ua, Телеграф, Хочу, Вечірній Київ, Громадське радіо, Womo, Ділова столиця, Депо, Київ 24, радіо Перець ФМ, Освіта Нова, Stud Point.

Фестиваль закінчився, але робота неформальної дослідницької платформи Людина Диво Світ продовжується! Слідкуйте за новинами проєкту на сайті https://liudyna.com/

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