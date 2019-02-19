Инициатива обратиться к Генсеку ООН по морякам собрала тысячи подписей

"Благодарен всем неравнодушным, всем известным украинцам, которые присоединились к инициативе обратиться к Генсеку ООН по освобождению наших моряков из плена РФ. Это вооружает и Президента, и украинских дипломатов, играет не менее важную роль, чем воины на фронте, защищая позицию Украины. За очень короткий срок собрано почти 25 тысяч подписей. Это показывает, насколько высоко в приоритете действий украинской власти, украинского гражданского общества, активистов и неравнодушных людей стоит возвращение наших ребят домой из российского плена", - отметил Порошенко.

По его словам, речь идет не только о 24 моряках, но и об Олеге Сенцове, Романе Сущенко, Владимире Балухе, Александре Кольченко, крымских татарах, которые подвергаются пыткам только потому, что отказываются брать российские паспорта, держат в сердце Украину и не готовы идти на сотрудничество с оккупантами.

Также Президент напомнил, что накануне "все 28 стран ЕС единогласно поддержали решение о введении "Азовского пакета" санкций против РФ в связи с актом агрессии против Украины в Азовском море и Керченском проливе".

"Это форма солидарности с Украиной, которая для нас чрезвычайно важна", - прокомментировал он.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.