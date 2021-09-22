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Инфраструктура для облачных сервисов и разработка антикоррупционных программ: о чем Зеленский говорил с президентом Microsoft

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства проинформировал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективы развития национального рынка ІТ. Было отмечено, что в настоящее время в нашей стране создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

"Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", - отметил Президент.

Глава государства пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Добавим

Владимир Зеленский и Брэд Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Глава государства пригласил президента корпорации Microsoft посетить Украину в удобное для него время.

Напомним

Владимир Зеленский сейчас находится с официальным визитом в США. Во время предыдущего визита президент Украины встретился с руководством Apple.

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