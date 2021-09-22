Інфраструктура для хмарних сервісів та розробка антикорупційних програм: про що Зеленський говорив з президентом Microsoft
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft Бредом Смітом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Глава держави поінформував про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ. Було відзначено, що наразі в нашій країні створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.
Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів.
“Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни”, — наголосив Володимир Зеленський.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено побудові інфраструктури для хмарних сервісів в Україні.
“Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України”, — зазначив Президент.
Глава держави запросив компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні.
Додамо
Володимир Зеленський і Бред Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.
Крім того, сторони торкнулися питань налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.
Глава держави запросив президента корпорації Microsoft відвідати Україну у зручний для нього час.
Нагадаємо
Володимир Зеленський наразі перебуває з офіційним візитом у США. Під час попереднього візиту президент України мав зустріч із керівництвом Apple.
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