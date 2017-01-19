Информация о заминировании Херсонского горсовета оказалась ложной

На место происшествия выехали специалисты всех экстренных служб. Сотрудники полиции оцепили территорию, из здания горсовета эвакуировали людей. Специалисты-взрывотехники и кинологи обследовали здание и прилегающую территорию.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного преступления по ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Напомним, сегодня на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступило письмо о том, что в помещении Херсонского городского совета произойдет взрыв.