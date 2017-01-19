Інформація про замінування Херсонської міськради виявилася неправдивою
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 19 січня. УНН. Інформація про мінування будівлі Херсонської міськради не підтвердилася. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП Херсонщини.
На місце події виїхали фахівці всіх екстрених служб. Співробітники поліції оточили територію, з будівлі міськради евакуювали людей. Фахівці-вибухотехніки і кінологи обстежили будівлю і прилеглу територію.
За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального правопорушення за ст.259 Кримінального кодексу України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”.
Нагадаємо, сьогодні на електронну адресу Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшов лист про те, що в приміщенні Херсонської міської ради станеться вибух.