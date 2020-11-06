Инфекционистка рассказала, чем опасно бессимптомное течение COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бессимптомное течение COVID-19 не исключает того, что человек продолжает инфицировать окружающих, даже не подозревая об этом. Поэтому категориям лиц, все время контактирующих с большим количеством людей, пользующихся общественным транспортом, необходимо проходить ИФА-тестирование, которое покажет не только то, болен ли человек сейчас, но и расскажет, вообще ли сталкивался он с коронавирусом и имеет ли к нему антитела. Врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала УНН, кому стоит проходить ИФА-тестирование на коронавирус и почему это важно делать для замедления распространения болезни.
Так, Лариса Мороз не исключает, что люди, которые работают в большом коллективе, супермаркетах, пользуются общественным транспортом и т.д. априори попадают в категорию контактных групп населения с повышенным риском стать бессимптомными носителями болезни. Что, в свою очередь, распространяет коронавирус дальше.
"Если мы будем четко выявлять контактных, то у нас будет возможность как-то остановить распространение. У нас основная работа с контактными, потому что раньше, если были какие-то меры, то сейчас они бесконтрольные, и мы не знаем, сколько контактных людей, оно не отслеживается, и таким образом идет распространение. При ИФА-тестировании человек может знать, может ли он быть носителем вируса и инфицировать других", - рассказала инфекционистка.
Она также не исключает, что возможным контактным беременным тоже не стоит пренебрегать ИФА-тестированием на выявление антител к коронавирусу, чтобы защитить себя, малыша и окружающих.
Как отмечалось, ряд исследований свидетельствует о том, что заболевание "ковид" может нести осложнения для здоровья как беременной, так и для малыша на этапах вынашивания и рождения. Поэтому, по мнению врачей, беременным важно сдавать ИФА-тест на коронавирус, чтобы получить информацию о наличии антител к коронавирусу в организме матери.
Напомним, что антитела к "ковиду" определяют с помощью ИФА-тестирования. Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел коронавирусной болезнью. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражения коронавирусом.