Инфекционистка рассказала, чем опасно бессимптомное течение COVID-19

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бессимптомное течение COVID-19 не исключает того, что человек продолжает инфицировать окружающих, даже не подозревая об этом. Поэтому категориям лиц, все время контактирующих с большим количеством людей, пользующихся общественным транспортом, необходимо проходить ИФА-тестирование, которое покажет не только то, болен ли человек сейчас, но и расскажет, вообще ли сталкивался он с коронавирусом и имеет ли к нему антитела. Врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала УНН, кому стоит проходить ИФА-тестирование на коронавирус и почему это важно делать для замедления распространения болезни.