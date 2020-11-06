Інфекціоністка розповіла, чим небезпечний безсимптомний перебіг COVID-19

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Безсимптомний перебіг COVID-19 не виключає того, що людина продовжує інфікувати оточуючих, навіть не підозрюючи про це. Тому категоріям осіб, які весь час контактують із великою кількістю людей, користуються громадським транспортом, необхідно проходити ІФА-тестування, яке покаже не лише те, чи особа хвора зараз, але й розповість, чи вона взагалі стикалася з коронавірусом і чи має до нього антитіла. Лікар-інфекціоніст Лариса Мороз розповіла УНН, кому варто проходити ІФА-тестування на коронавірус та чому це важливо робити для сповільнення поширення хвороби.

Так, Лариса Мороз не виключає, що люди, які працюють у великому колективі, супермаркетах, користуються громадським транспортом тощо апріорі потрапляють у категорію контактних груп населення з підвищеним ризиком стати безсимптомними носіями хвороби. Що, своєю чергою, поширює коронавірус далі.

“Якщо ми будемо чітко виявляти контактних, то у нас буде можливість якось зупинити розповсюдження. У нас основна робота з контактними, бо раніше, якщо були якісь заходи, то зараз вони безконтрольні, й ми не знаємо, скільки контактних людей, воно не відслідковується, і таким чином йде розповсюдження. При ІФА-тестуванні людина може знати, чи може вона бути носієм вірусу й інфікувати інших”, — розповіла інфекціоністка.

Вона також не виключає, що можливим контактним вагітним теж не варто нехтувати ІФА-тестуванням на виявлення антитіл до коронавірусу, щоб захистити себе, малюка та оточуючих.

Як зазначалось, низка досліджень свідчить про те, що захворювання на “ковід” може нести ускладнення для здоров’я як вагітної, так і для малюка на етапах виношування та народження. Тож, на думку лікарів, вагітним важливо здавати ІФА-тест на коронавірус, щоб отримати інформацію про наявність антитіл до коронавірусу в організмі матері.

Нагадаємо, що антитіла до “ковіду” визначають за допомогою ІФА-тестування. Якщо ІФА-тест показує наявність антитіл IgG, то це говорить про те, що людина вже перехворіла коронавірусною хворобою. Якщо виявлені антитіла IgM, то пацієнт поки все ще хворіє. А ось антитіла IgA виявляють на ранній стадії зараження коронавірусом.

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