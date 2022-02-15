Индия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Посольство Индии призвало своих граждан временно уехать из Украины из-за угрозы вторжения России. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт посольства Индии в Украине.
Детали
"Учитывая неопределенность текущей ситуации в Украине, граждане Индии, в частности студенты, пребывание которых в Украине не является необходимым, могли бы временно покинуть страну. Также советуем индийским гражданам избегать несущественных поездок в Украину", — говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве попросили граждан Индии проинформировать о статусе их пребывания в Украине, чтобы иметь возможность связаться с ними.
Само ведомство продолжает работать в Киеве.
Напомним
Все посольства стран-членов Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на угрозу вторжения России в Украину.