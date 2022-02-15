Індія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Посольство Індії закликало своїх громадян тимчасово виїхати з України через загрозу вторгнення Росії. Про це інформує УНН із посиланням на сайт посольства Індії в Україні.
Деталі
"З огляду на невизначеність поточної ситуації в Україні, громадяни Індії, зокрема студенти, перебування яких в Україні не є необхідним, могли б тимчасово покинути країну. Також радимо індійським громадянам уникати несуттєвих поїздок до України", — ідеться у повідомленні.
Крім того, у посольстві попросили громадян Індії проінформувати про статус їхнього перебування в Україні, щоб мати змогу зв'язатися з ними.
Саме відомство продовжує працювати в Києві.
Нагадаємо
Усі посольства країн-членів Європейського Союзу продовжують працювати у Києві, попри загрозу вторгнення Росії в Україну.