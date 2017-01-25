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Индия проверит высоту Эвереста после землетрясения в Непале

Индия проверит высоту Эвереста после землетрясения в Непале

Киев • УНН

 • 8339 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство Индии хочет проверить высоту Эвереста из-за данных некоторых ученых, которые считают, что гора могла просесть из-за землетрясения в Непале в 2015 году, передает УНН со ссылкой на BBC.

Руководитель правительственной комиссии Сварна Субба Рао сообщил, что экспедицию на самую высокую гору мира пришлют через два месяца.
Проверка высоты займет почти месяц, еще две недели потратят на расчеты.

Ранее ученые сообщили, что во время спутниковой съемки у них появились данные, что высота Эвереста в результате землетрясения 2015 г. уменьшилась на несколько сантиметров.

Согласно предварительным замерам, которые проводили в 1955 году, высота Эвереста составляет 8 тыс. 848 метров.

Отметим, в апреле 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8, погибли более восьми тысяч человек.

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