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Індія перевірить висоту Евересту після землетрусу в Непалі

Індія перевірить висоту Евересту після землетрусу в Непалі

Київ • УНН

 • 8339 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд Індії хоче перевірити висоту Евересту через дані деяких вчених, які вважають, що гора могла просісти через землетрус у Непалі в 2015 році, передає УНН з посиланням на BBC.

Керівник урядової комісії Сварна Субба Рао повідомив, що експедицію на найвищу гору світу надішлють через два місяці.
Перевірка висоти займе майже місяць, ще два тижні витратять на розрахунки.

Раніше вчені повідомили, що під час супутникової зйомки у них з’явилися дані, що висота Евересту в результаті землетрусу 2015 року зменшилася на кілька сантиметрів.

Згідно з попередніми замірами, які проводили в 1955 році, висота Евересту становить 8 тисяч 848 метрів.

Зазначимо, у квітні 2015 року в Непалі відбувся землетрус магнітудою 7,8, загинули більше восьми тисяч людей.

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