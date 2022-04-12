Индия должна принять свои решения о подходе к войне рф против Украины, - Блинкен

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Блинкен на пресс-конференции после встречи министров США и Индии в формате "2+2" в Вашингтоне выступил с четким заявлением о поддержке Украины.

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"Война россии против Украины - это нападение на украинский народ. Это также атака на порядок, основанный на правилах, которого мы придерживаемся и защищаем. США будут и в дальнейшем наращивать нашу поддержку правительству и народу Украины и призывать другие страны сделать то же самое, точно так же, как мы призываем все страны осудить все более жестокие действия москвы, - сказал он.

Как отмечает Блинкен, Индия должна принять свои собственные решения о том, как она подходит к действиям армии рф в Украине, и что США считают "важным, чтобы все страны, особенно те, которые имеют рычаги давления", осуществляли давление на путина, чтобы тот прекратил войну.

"Мы, как правило, консультируемся с нашими союзниками и партнерами по поводу последствий путинской войны, зверств, совершаемых против народа Украины", - сказал госсекретарь США по итогам встречи министров двух стран.

Он также добавил, что Штаты заинтересованы усиливать партнерские отношения с Индией. Блинкен, в свою очередь, призвал Индию снижать закупки российских энергоносителей.

Добавим

Индия продолжает покупать российскую нефть после войны в Украине и на прошлой неделе воздержалась во время голосования за исключение россии из Совета ООН по правам человека.