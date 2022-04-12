Індія має прийняти свої рішення про підхід до війни рф проти України, - Блінкен

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Блінкен на прес-конференції після зустрічі міністрів США та Індії у форматі 2+2 у Вашингтоні виступив з чіткою заявою про підтримку України.

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"Війна росії проти України - це напад на український народ. Це також атака на порядок, заснований на правилах, якого ми дотримуємося і захищаємо. США будуть і надалі нарощувати нашу підтримку уряду і народу України та закликати інші країни зробити те ж саме, точно так само, як ми закликаємо всі країни засудити все більш жорстокі дії москви, - сказав він.

Як наголошує Блінкен, Індія має прийняти свої власні рішення про те, як вона підходить до дій армії рф в Україні, і що США вважають "важливим, щоб всі країни, особливо ті, які мають важелі тиску", здійснювали тиск на путіна, щоб той припинив війну.

"Ми, як правило, консультуємося з усіма нашими союзниками і партнерами з приводу наслідків путінської війни, звірств, що здійснюються проти народу України", - сказав держсекретар США за підсумками зустрічі міністрів двох країн.

Він також додав, що Штати зацікавлені посилювати партнерські відносини з Індією. Блінкен, своєю чергою, закликав Індію знижувати закупівлі російських енергоносіїв.

Додамо

Індія продовжує купувати російську нафту після війни в Україні і минулого тижня утрималася під час голосування за виключення росії з Ради ООН з прав людини.