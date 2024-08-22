Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны.

Участникам боевых действий для того, чтобы решить проблемы, с которыми они сталкиваются в гражданской жизни, приходится обращаться в различные инстанции. Эту систему надо упростить и сделать более эффективной. Такое мнение озвучил член комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Сергей Гривко в комментарии УНН.

По словам народного депутата, с этой целью в Украине решили ввести институт "помощник ветерана".

В принципе, каждый ветеран сталкивается с разными проблемами, разными. Соответственно, поэтому появилась идея с институтом "помощник ветерана". Чтобы скоординировать его (ветерана - ред.) и решать вопросы максимально быстро, обеспечить самый эффективный подход. То есть, если сейчас делают единое окно, например, в ЦНАПах, то ветеран приходит к окну и закрывает все социальные вопросы: пособия, льготы и так далее. Есть горячие линии, которые создаются для того, чтобы разъяснять и направлять ветерана - отметил Сергей Гривко.

Нардеп добавил, что, по его мнению, основные проблемы, которые сейчас беспокоят ветеранов - это медицинская реабилитация и психологическая помощь. При этом, как отмечает Гривко, участники боевых действий должны более активно указывать власти на те вопросы, которые требуют максимально быстрого решения.

Также, по словам нардепа, большую активность в этом направлении должна проявлять и местная власть.

"Все зависит от активности самих органов местного самоуправления. Потому что они, как четвертая власть, - максимально независимые, самостоятельные, их влияние, скажем, такое опосредованное, но они идут на встречу. Есть определенные громады в Украине, которые максимально обеспечивают ветеранам комфортные условия, потому что у них есть возможности и ресурсы", - подытожил Сергей Гривко.

Дополнительно

Член комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Мизайло Цимбалюк рассказал, что средств, которые государство выделяет на решение жилищных проблем ветеранов, недостаточно. В то же время, практически решен вопрос протезирования для лиц с инвалидностью.

Напомним

Накануне открытия в Броварской громаде ветеранского хаба мэр Броваров мэр Игорь Сапожко рассказал, что у городского совета есть четкое понимание того, что ветеранская политика - это, фактически, ключевое направление его деятельности.

"Сейчас в нашей громаде насчитывается до двух тысяч ветеранов, из них 278 - это лица с инвалидностью. И как бы мы того не хотели, пока будет продолжаться война, количество этих людей, к сожалению, будет расти. Им нужна психологическая и физическая реабилитация, кому-то надо помочь с работой, жильем. Мы ежедневно сталкиваемся с этими вопросами здесь, на месте. И, конечно, чтобы их решать нужно, чтобы работали соответствующие государственные программы и было надлежащее финансирование. Мы со своей стороны тоже выделяем определенные средства на поддержку ветеранов, упрощаем процедуры решения насущных вопросов. Ведь эти люди с оружием в руках защищали нашу землю, и им надо отдать должное уважение", - отметил Сапожко.

Є велика потреба в фізичній реабілітації - у Броварській міськраді розповіли про основні проблеми, з якими стикаються ветерани російсько-української війни