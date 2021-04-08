Игры Непокоренных: стала известна новая дата проведения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля УНН. Игры Непокоренных в Гааге, которые уже дважды переносились из-за пандемии коронавируса, пройдут с 16 по 22 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минветеранов, пишет УНН.
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"Новую дату определил фонд The Invictus Games Foundation и Нидерландский оргкомитет по согласованию с муниципалитетом Гааги, странами-участницами и партнерами", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что украинская Национальная сборная Украины Игр Непокоренных продолжает активную подготовку к соревнованиям. Так, в 2020 году было проведено пять учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию в соревнованиях.
Что было раньше
Invictus Games The Hague 2020 уже дважды переносились из-за пандемии коронавируса. Ранее рассматривалась возможность проведения "Игр непокоренных" в мае или июне 2021 года.
В прошлом году в Украине Игры Непокоренных впервые проходили в онлайн-формате. Соревнования проходили в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт.