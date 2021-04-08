Ігри Нескорених: стала відома нова дата проведення

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КИЇВ. 8 квітня УНН. Ігри Нескорених в Гаазі, які вже двічі переносились через пандемію коронавірусу, відбудуться з 16 по 22 квітня 2022 року. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Мінветеранів, пише УНН.

Цитата

“Нову дату визначив фонд The Invictus Games Foundation та Нідерландський оргкомітет за погодженням з муніципалітетом Гааги, країнами-учасницями та партнерами”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що українська Національна збірна України Ігор Нескорених продовжує активну підготовку до змагань. Так, у 2020 році було проведено п’ять навчально-тренувальних зборів з підготовки до участі в змаганнях.

Що було раніше

Invictus Games The Hague 2020 вже двічі переносились через пандемію коронавірусу. Раніше розглядалася можливість проведення “Ігор нескорених” в травні або червні 2021 року.

Минулого року в Україні Ігри Нескорених вперше проходили в онлайн-форматі. Змагання відбувалися у шести видах спорту: легка атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері, велоспорт.

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