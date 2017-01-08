Игры футбольной Лиги Пари-Матч состоится в феврале

Так, 25 февраля состоятся следующие матчи: "Шахтер" - "Ворскла"; "Заря" - "Динамо"; "Олимпик" - "Сталь"; "Звезда" - "Днепр"; "Черноморец" - "Карпаты"; "Александрия" - "Волынь".

Добавим, что по результатам последнего сыгранного 18-го тура пока лидирует в турнирной таблице "Шахтер" (47 очков), второе место у "Динамо" (37 очков), замыкает тройку - "Заря" (31 очко). Далее идет "Олимпик" - четвертое место (27 очков), пятое - "Александрия" (26 очков), шестое - Черноморец "(23 очка), седьмое -" Ворскла "(20 очков), восьмое -" Звезда "( 15 очков), девятое - "Сталь (14 очков), десятое -" Днепр "(11 очков), одиннадцатое -" Волынь "(10 очков) и двенадцатое -" Карпаты "(5 очков).