Ігри футбольної Ліги Парі-Матч відбудуться у лютому
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 8 січня. УНН. Наступні ігри у рамках 19-го туру Ліги Парі-Матч відбудуться вже в наступному місяці. Про це УНН-Центр інформує із посиланням на ФФУ.
Так, 25 лютого відбудуться такі матчі: “Шахтар” — “Ворскла”; “Зоря” — “Динамо”; “Олімпік” — “Сталь”; “Зірка” — “Дніпро”; “Чорноморець” — “Карпати”; “Олександрія” — “Волинь”.
Додамо, що за результатами останього зіграного 18-го туру наразі лідирує у турнірній таблиці “Шахтар” (47 очків), друге місце у “Динамо” (37 очків), замикає трійку — “Зоря” (31 очко). Далі йде “Олімпік” — четверте місце (27 очків), п’яте — “Олександрія” (26 очків), шосте — Чорноморець“(23 очки), сьоме — “Ворскла” (20 очків), восьме — “Зірка” (15 очків), дев’яте — “Сталь (14 очків), десяте — “Дніпро” (11 очків), одинадцяте — “Волинь” (10 очків) і дванадцяте — “Карпати” (5 очків).