Идентифицировано более 13 тысяч оккупантов, совершавших преступления в Украине – киберполиция

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«С начала военного положения киберполицейские провели более 950 обысков. Совместно с другими правоохранительными органами нами отражены и ликвидированы последствия 83 вражеских кибератак, а также предотвращено более 300 кибератак, находившихся на стадии подготовки. По координации Генштаба ВСУ осуществляются мероприятия, направленные на построение кибероборонных рубежей. Работники киберполиции идентифицировали более 13 тысяч военнослужащих россии, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины. Также установлено более 850 человек пропагандистов “русского мира”. Установлено 50 коллаборантов, из них – 44 сообщено о подозрении», - сообщил Выходец.

Добавим

По его словам, совместно с представителями правоохранительных органов стран-партнеров и биржами криптовалют было установлено движение криптоактивов, используемых для поддержки пропаганской деятельности на оккупированных территориях Украины или финансирующих связанные с рф объекты и субъекты, включенные в санкционные списки. В результате заблокировано около 120 криптокошельков.

Напомним

Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным в государственной измене 58-летнего жителя села Победа, который помогал россии оккупировать Киевщину. Его осуждено к 15 годам лишения свободы.