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Идентифицировано более 13 тысяч оккупантов, совершавших преступления в Украине – киберполиция

Идентифицировано более 13 тысяч оккупантов, совершавших преступления в Украине – киберполиция

Киев • УНН

 • 116366 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения было установлено более 850 пропагандистов “русского мира” и идентифицировано более 13 тысяч военных рф, совершавших преступления на территории Украины. Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец, передает УНН.

Цитата

«С начала военного положения киберполицейские провели более 950 обысков. Совместно с другими правоохранительными органами нами отражены и ликвидированы последствия 83 вражеских кибератак, а также предотвращено более 300 кибератак, находившихся на стадии подготовки. По координации Генштаба ВСУ осуществляются мероприятия, направленные на построение кибероборонных рубежей. Работники киберполиции идентифицировали более 13 тысяч военнослужащих россии, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины. Также установлено более 850 человек пропагандистов “русского мира”. Установлено 50 коллаборантов, из них – 44 сообщено о подозрении», - сообщил Выходец.

Добавим

По его словам, совместно с представителями правоохранительных органов стран-партнеров и биржами криптовалют было установлено движение криптоактивов, используемых для поддержки пропаганской деятельности на оккупированных территориях Украины или финансирующих связанные с рф объекты и субъекты, включенные в санкционные списки. В результате заблокировано около 120 криптокошельков.

Напомним

Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным в государственной измене 58-летнего жителя села Победа, который помогал россии оккупировать Киевщину. Его осуждено к 15 годам лишения свободы.

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