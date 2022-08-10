Ідентифіковано понад 13 тисяч окупантів, що чинили злочини в Україні – кіберполіція

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«З початку воєнного стану кіберполіцейські провели понад 950 обшуків. Спільно з іншими правоохоронними органами нами відбито та ліквідовано наслідки 83 ворожих кібератак, а також попереджено більше ніж 300 кібератак, що знаходилися на стадії підготовки. За координацією Генштабу ЗСУ здійснюються заходи спрямовані на побудову кібероборонних рубежів. Працівники кіберполіції ідентифікували більше ніж 13 тисяч військовослужбовців рф, які причетні до вчинення воєнних злочинів на території України. Також встановлено понад 850 осіб пропагандистів “руського міра”. Встановлено 50 колаборантів, з них – 44 повідомлено про підозру», - повідомив Виходець.

Додамо

За його словами, спільно з представниками правоохоронних органів країн-партнерів та біржами криптовалют було встановлено рух криптоактивів, що використовуються для підтримки пропаганлисьської діяльності на окупованих територіях України чи фінансують пов’язані з рф об’єкти та суб’єкти, що включені до санкційних списків. У результаті заблоковано близько 120 криптогаманців.

Нагадаємо

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав виним у державній зраді 58-річного мешканця села Перемога, який допомагав рф окупувати Київщину. Його засуджено до 15 років позбавлення волі.