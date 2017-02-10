И.Насалик заявил об отсутствии задолженности по выплате зарплат шахтерам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что задолженность по выплате зарплат шахтерам государственных шахт полностью погашена. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Задолженности перед шахтерами нет", - заверил министр.
Как сообщал УНН, задолженность по выплате зарплат горнякам с государственных шахт на 1 января уменьшилась за месяц на 176 млн 95,9 тыс. грн или на 83% - до 36,9 млн грн.
Всего по состоянию на 1 января 2017 года на государственных предприятиях Минэнергоугля Украины, находящихся на подконтрольной украинской власти территории, общая задолженность по выплате заработной платы составила 55,6 млн грн и уменьшилась с начала года на 111,6 млн грн или на 66,7%.