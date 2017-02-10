І.Насалик заявив про відсутність заборгованості із виплати зарплат шахтарям

“Заборгованості перед шахтарями немає”, — запевнив міністр.

Як повідомляв УНН, заборгованість із виплати зарплат гірникам з державних шахт станом на 1 січня зменшилася за місяць на 176 млн 95,9 тис. грн або на 83% — до 36,9 млн грн.

Загалом станом на 1 січня 2017 року на державних підприємствах Міненерговугілля України, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, загальна заборгованість із виплати заробітної плати становила 55,6 млн грн та зменшилась з початку року на 111,6 млн грн або на 66,7%.