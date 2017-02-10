І.Насалик заявив про відсутність заборгованості із виплати зарплат шахтарям
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що заборгованість із виплати зарплат шахтарям державних шахт повністю погашено. Про це він повідомив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Заборгованості перед шахтарями немає”, — запевнив міністр.
Як повідомляв УНН, заборгованість із виплати зарплат гірникам з державних шахт станом на 1 січня зменшилася за місяць на 176 млн 95,9 тис. грн або на 83% — до 36,9 млн грн.
Загалом станом на 1 січня 2017 року на державних підприємствах Міненерговугілля України, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, загальна заборгованість із виплати заробітної плати становила 55,6 млн грн та зменшилась з початку року на 111,6 млн грн або на 66,7%.