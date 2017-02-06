И.Климпуш-Цинцадзе рассказала в ЕП об обстреле Авдеевки из жилых кварталов Донецка

"Много артиллерии и РСЗО применялись из жилых районов Донецка, чтобы обстрелять украинский город Авдеевка, ситуацию обострила еще плохая погода - температура достигала минус 28 градусов по Цельсию... украинская власть 45 раз просила прекратить огонь, починить электросеть и эти попытки не увенчались успехом, но вчера все же электроснабжение было восстановлено", - сказала она.

Напомним, вчера в Авдеевке боевики вели обстрелы 11 часов с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение.

Как сообщал УНН, во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарамента, 6 февраля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в результате обстрела Авдеевки были разрушены или повреждены 144 частных дома и 8 многоэтажек.