І.Климпуш-Цинцадзе розповіла у ЄП про обстріли Авдіївки з житлових кварталів Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Бойовики обстрілювали Авдіївки з РСЗВ та артилерії з житлових районів Донецька. Про це під час засідання підкомітету з питань безпеки і оборони Європарламенту повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Багато артилерії та РСЗВ застосовувалися з житлових районів Донецька, щоб обстріляти українське місто Авдіївка, ситуацію загострила ще погана погода – температура сягала мінус 28 градусів за цельсієм…українська влада 45 разів просила припинити вогонь полагодити електромережу і ці спроби не були успішними, але вчора все ж електропостачання було відновлене", - сказала вона.
Нагадаємо, минулої доби в Авдіївці бойовики вели обстріли 11 годин з перервами, при чому застосовуючи і важке озброєння.
Як повідомляв УНН, під час засідання підкомітету з питань безпеки і оборони Європараменту, 6 лютого віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що внаслідок обстрілу Авдіївки було зруйновано чи завдано шкоди 144 приватним будинкам та 8 багатоповерхівкам.