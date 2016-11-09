И.Климпуш-Цинцадзе о выборах в США: нам необходимо увеличить свои усилия в работе с республиканцами

"Предвыборная гонка закончилась, американцы выбрали нового президента. Для нас, украинцев, сейчас одна задача - значительно увеличить свои усилия в работе с республиканцами в США, чтобы быть аргументировано услышанными и представленными с теми нашими национальными интересами, которые точно совпадают с интересами этого крупного стратегического партнера Украины", - написала вице-премьер.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что "мы рассчитываем на прочность институтов, силу последовательности политики страны, основанной на анализе угроз, рисков, интересов, но точно снова должны мобилизоваться дополнительно еще на одном фронте".

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.