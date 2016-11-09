І.Климпуш-Цинцадзе про вибори у США: нам необхідно збільшити свої зусилля в роботі з республіканцями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи результати виборів у США, зазначила, що для українців, зараз одне завдання - значно збільшити свої зусилля в роботі з республіканцями в США. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Передвиборча гонка скінчилася, американці обрали нового Президента. Для нас, українців, зараз одне завдання - значно збільшити свої зусилля в роботі з республіканцями в США, щоб бути аргументовано почутими та представленими з тими нашими національними інтересами, які точно співпадають з інтересами цього великого стратегічного партнера України", - написала віце-прем'єр.
І.Климпуш-Цинцадзе додала, що "ми розраховуємо на міцність інституцій, силу послідовності політики країни, що базується на аналізі загроз, ризиків, інтересів; але точно знову маємо мобілізовуватися додатково ще на одному фронті".
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.