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И.Грынив на заседании совета фракции заявил о решении покинуть должность - нардеп

И.Грынив на заседании совета фракции заявил о решении покинуть должность - нардеп

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 • 9071 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Глава фракции "БПП" Игорь Грынив заявил о том, что уходит с поста, на заседании совета фракции. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

"Могу вам подтвердить, что на заседании совета фракции Игорь Грынив нам объявил о своем решении и желании покинуть позицию руководителя фракции и сосредоточиться на другой работе", - сказал А.Гончаренко, уточнив, что в заседании совета принимают участие глава и заместители главы фракции.

По его словам, это решение должно быть утверждено на заседании всей парламентской фракции, после этого будет решен вопрос избрания следующего руководителя.

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал А.Гончаренко.

Он отметил, что официальных кандидатур на должность главы фракции пока нет, однако он не исключил, что руководителем может стать кто-то из заместителей главы фракции.

"Это самый потенциально возможный вариант - кто-то из заместителей", - сказал А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, по словам Борислава Розенблатта, Президент Украины Петр Порошенко может уговорить главу парламентской фракции "БПП", народного депутата Игоря Грынива не уходить с должности.

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