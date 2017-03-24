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І.Гринів на засіданні ради фракції заявив про рішення залишити посаду — нардеп

І.Гринів на засіданні ради фракції заявив про рішення залишити посаду — нардеп

Київ • УНН

 • 9073 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Голова фракції “БПП” Ігор Гринів заявив про те, що йде з посади, на засіданні ради фракції. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

“Можу вам підтвердити, що на засіданні ради фракції Ігор Гринів нам оголосив про своє рішення і бажання покинути позицію керівника фракції і зосередитися на іншій роботі”, — сказав О.Гончаренко, уточнивши, що в засіданні ради беруть участь голова та заступники голови фракції.

За його словами, це рішення має бути затверджено на засіданні всієї парламентської фракції, після цього буде вирішено питання обрання наступного керівника.

“Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми будемо розглядати це питання”, — сказав О.Гончаренко.

Він зазначив, що офіційних кандидатур на посаду голови фракції поки немає, однак він не виключив, що керівником може стати хтось із заступників голови фракції.

“Це самий потенційно можливий варіант — хтось із заступників”, — сказав О.Гончаренко.

Як повідомляв УНН, за словами Борислава Розенблата, Президент України Петро Порошенко може вмовити голову парламентської фракції “БПП”, народного депутата Ігоря Гриніва не йти з посади.

Українські Національні Новини

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