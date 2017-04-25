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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22048 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83543 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142547 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111666 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113357 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110492 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102749 просмотра

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И.Геращенко: докладчик ПАСЕ по Украине должен быть отозван

И.Геращенко: докладчик ПАСЕ по Украине должен быть отозван

Киев  •  УНН

 • 13097 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы должна сделать официальное заявление о необходимости немедленного отзыва испанца Хорди Шуклы с должности докладчика ПАСЕ по Украине. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Я считаю и настаиваю на том, что уже сегодня украинская делегация в ПАСЕ должна сделать официальное заявление о необходимости немедленного отзыва господина Шуклы с докладчика по Украине. Он перечеркнул принципы нейтральности и незаангажированности, когда посетил Сирию вместе с россиянами, которые есть в санкционных списках за голосование за ввод войск в Украину и за аннексию Крыма”, - говорится в сообщении.

И.Геращенко утверждает, что Х.Шукла “не является объективным и незаангажированным и опозорил себя этой поездкой на российском военном самолете”.

“Четко заявила свою позицию всем членам делегации и надеюсь на поддержку. Мы будем бороться за Украину и не позволим РФ дистанционно писать отчеты об Украине чужими руками”, - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Напомним, около 10 членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии во главе с председателем ассамблеи Педро Аграмунтом посетили Сирию вместе с депутатами Госдумы РФ. Среди визитеров был и докладчик ПАСЕ по Украине Х.Шукла.

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