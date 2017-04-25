И.Геращенко: докладчик ПАСЕ по Украине должен быть отозван
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы должна сделать официальное заявление о необходимости немедленного отзыва испанца Хорди Шуклы с должности докладчика ПАСЕ по Украине. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Я считаю и настаиваю на том, что уже сегодня украинская делегация в ПАСЕ должна сделать официальное заявление о необходимости немедленного отзыва господина Шуклы с докладчика по Украине. Он перечеркнул принципы нейтральности и незаангажированности, когда посетил Сирию вместе с россиянами, которые есть в санкционных списках за голосование за ввод войск в Украину и за аннексию Крыма”, - говорится в сообщении.
И.Геращенко утверждает, что Х.Шукла “не является объективным и незаангажированным и опозорил себя этой поездкой на российском военном самолете”.
“Четко заявила свою позицию всем членам делегации и надеюсь на поддержку. Мы будем бороться за Украину и не позволим РФ дистанционно писать отчеты об Украине чужими руками”, - подчеркнула первый вице-спикер ВР.
Напомним, около 10 членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии во главе с председателем ассамблеи Педро Аграмунтом посетили Сирию вместе с депутатами Госдумы РФ. Среди визитеров был и докладчик ПАСЕ по Украине Х.Шукла.