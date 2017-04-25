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І.Геращенко: доповідач ПАРЄ щодо України має бути відкликаний

І.Геращенко: доповідач ПАРЄ щодо України має бути відкликаний

Київ • УНН

 • 13099 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН.  Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має зробити офіційну заяву про необхідність негайного відкликання іспанця Хорді Шукли з посади доповідача ПАРЄ щодо України. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Я вважаю і наполягаю на тому, що вже сьогодні українська делегація в ПАРЄ має зробити офіційну заяву щодо необхідності негайного відкликання пана Шукли з доповідача по Україні. Він перекреслив принципи нейтральності і незаангажованості, коли відвідав Сирію разом з росіянами, які є в санкційних списках за голосування за введення військ в Україну і за анексію Криму”, — йдеться у повідомленні.

І.Геращенко стверджує, що Х.Шукла “не є об’єктивним і незаангажованим і зганьбив себе цією поїздкою на російському військовому літаку”.

“Чітко заявила свою позицію всім членам делегації і сподіваюся на підтримку. Ми будемо боротися за Україну і не дозволимо РФ дистанційно писати звіти про Україну чужими руками”, — наголосила перший віце-спікер ВР.

Нагадаємо, близько 10 членів ПАРЄ від Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії на чолі з головою асамблеї Педро Аграмунтом відвідали Сирію разом із депутатами Держдуми РФ. Серед візитерів був і доповідач ПАРЄ щодо України Х.Шукла.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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