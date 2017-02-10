И.Геращенко: блокировать нужно поступление оружия из РФ

"Оружие, которым обстреливают Авдеевку и убивают украинцев, поступает из РФ - вот, где нужно блокировать", - сказала И. Геращенко, комментируя блокаду "напомнить о себе прекрасных".

При этом И.Геращенко подчеркнула, что народные депутаты должны работать в сессионном зале, а не прогуливать работу.

"Контрабандистов надо сажать, за это должны отвечать правоохранительные органы, а не народные депутаты", - отметила она.

Как сообщал УНН, активисты продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области.