И.Геращенко: блокировать нужно поступление оружия из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Блокировать нужно не дорогу, а места, через которые РФ поставляет оружие на неподконтрольные территории. Об этом в ходе пресс-конференции заявила народный депутат Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Оружие, которым обстреливают Авдеевку и убивают украинцев, поступает из РФ - вот, где нужно блокировать", - сказала И. Геращенко, комментируя блокаду "напомнить о себе прекрасных".
При этом И.Геращенко подчеркнула, что народные депутаты должны работать в сессионном зале, а не прогуливать работу.
"Контрабандистов надо сажать, за это должны отвечать правоохранительные органы, а не народные депутаты", - отметила она.
Как сообщал УНН, активисты продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области.