І.Геращенко: блокувати потрібно надходження зброї з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Блокувати потрібно не залізницю, а місця, через які РФ постачає зброю на непідконтрольні території. Про це в ході прес-конференції заявила народний депутат Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Зброя, якою обстрілюють Авдіївку і вбивають українців, надходить з РФ - ось, де потрібно блокувати",- сказала І.Геращенко, коментуючи блокаду "нагадати про себе прекрасних".
При цьому І.Геращенко підкреслила, що народні депутати повинні працювати у сесійній залі, а не прогулювати роботу.
"Контрабандистів треба саджати, за це повинні відповідати правоохоронні органи, а не народні депутати",- зазначила вона.
Як повідомляв УНН, активісти продовжують блокувати залізничну колію на Луганщині.