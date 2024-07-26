Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал убийство известного украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион "преступлением против стабильности украинского общества, против украинских патриотов и патриотического движения в целом". Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Если говорить о том, кому это (убийство Ирины Фарион - ред.) было выгодно - это преступление против стабильности украинского общества, против украинских патриотов и патриотического движения в целом. Следствием такого преступления, должно было бы быть дестабилизация украинского общества - говорит Юсов.

Он говорит, что убийство языковеда - это "преступление, которое выгодно врагу Украины".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.