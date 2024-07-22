Во временно оккупированном Крыму в настоящее время фиксируется наибольшее количество отмененных туров в Севастополе. Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Евгений Ерин в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Наибольшее количество отмененных туров сейчас зафиксировано в Севастополе. В целом по Крыму это до 30% отмененных туров за июнь - отметил Ерин.

По его словам, на такой результат повлияли ГУР и Силы обороны.

Напомним

На временно оккупированных территориях Запорожья отсутствует туристический сезон из-за разрушительной деятельности оккупантов, но враг пытается имитировать туристический сезон.