Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму до 30% туров на июнь отменены, больше всего в Севастополе. По словам представителя ГУР МОУ, это результат деятельности ГУР и Сил обороны Украины.
Во временно оккупированном Крыму в настоящее время фиксируется наибольшее количество отмененных туров в Севастополе. Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Евгений Ерин в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.
Наибольшее количество отмененных туров сейчас зафиксировано в Севастополе. В целом по Крыму это до 30% отмененных туров за июнь
По его словам, на такой результат повлияли ГУР и Силы обороны.
Напомним
На временно оккупированных территориях Запорожья отсутствует туристический сезон из-за разрушительной деятельности оккупантов, но враг пытается имитировать туристический сезон.