Гуменюк объяснила, с чем может быть связана пауза в массированных вражеских обстрелах

рф не отказалась от проведения массированных ракетных ударов, и вполне вероятно, пауза могла быть связана с ответственным для агрессора этапом на фоне "выборов" президента. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Мы тщательно отслеживаем активность, стратегической авиации в том числе. Понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50, нет наводчика, скажем так, разведывательного центра. Понимаем, что у них дисбаланс определенный в том, что и предыдущие операции были не очень активными, не очень результативными. С учетом самолетопада, который устроили Силы обороны Украины для авиации россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют, и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - сказала Гуменюк.

По ее словам, ситуации отслеживать нужно.

"И учитывать, что каждое предупреждение об опасности - это может быть очень активная авиация врага. Может быть привлечение в том числе и ракетоносителей с моря, потому что они там есть, они снаряжены. Но завтра будет четыре недели, как они не выходили на дежурство. И вполне вероятно, такая пауза может быть оправдана вот завершением этого ответственного для них этапа. И дальнейшего усиления агрессии, террора", - указала она в ответ на вопрос, может ли быть массированный удар после "выборов" в рф.

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