Гуменюк о ситуации в районе Роботино: рф снизила свое давление на суше, но переключились на авиацию

российские оккупанты несколько снизили свое давление на суше в районе Роботино в Запорожской области. Однако переключились преимущественно на авиацию и пытаются давить, в частности управляемыми авиабомбами. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос какая ситуация в районе Роботино, Гуменюк ответила:

"россияне не прекращают атак, но на суше они несколько снизили свое давление. Сейчас переключились преимущественно на авиацию. Пытаются давить управляемыми авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, наносить удары так, чтобы наши подразделения не имели возможности нормально закрепиться и рассматривать свои перспективы".

Однако, по ее словам, Силы обороны продолжают боевую работу.

Было два штурма отбито. Мы готовы к проведению дальнейшей боевой работы и работаем над тем, чтобы авиация врага не была такой активной, - сказала Гуменюк.

Дополнение

Ранее DeepState сообщало, что на передовой украинские Силы отбросили россиян неподалеку Невельского. Однако, продолжаются столкновения в районе Веселого и в Роботино.