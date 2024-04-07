Гуменюк о ситуации в районе Роботино: рф снизила свое давление на суше, но переключились на авиацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  164502 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  166155 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  165563 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  146461 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108133 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126798 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118534 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120286 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112411 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101418 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

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За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  203262 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  294892 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  366128 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  366753 просмотра

Гуменюк о ситуации в районе Роботино: рф снизила свое давление на суше, но переключились на авиацию

российские оккупанты уменьшили наземное давление вблизи Роботино в Запорожской области, но усилили воздушные удары, используя управляемые бомбы и неуправляемые авиационные ракеты, чтобы препятствовать продвижению украинских войск.

Война •   •  13100 просмотра
Гуменюк о ситуации в районе Роботино: рф снизила свое давление на суше, но переключились на авиацию

В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии

В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии: некоторые троллейбусные маршруты курсируют по сокращенным маршрутам или не работают.

Война •   •  14900 просмотра
В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии

Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

За минувшие сутки российские оккупанты 483 раза открывали огонь в 8 населенных пунктах Запорожской области, во время обстрела предприятия в Запорожье ранен 54-летний мужчина.

Война •   •  17932 просмотра
Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения

российские войска обстреляли многочисленные населенные пункты в Херсонской области, в результате чего 2 человека погибли, 3 получили ранения и нанесли значительный ущерб жилым кварталам, зданиям и инфраструктуре.

Война •   •  19282 просмотра
Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения

российские удары повредили здания, автомобили и линию электропередач в Днепропетровской области

В Днепропетровской области удары рф повредили здания, автомобили, линию электропередач и вызвали взрывы в некоторых населенных пунктах.

Война •   •  20076 просмотра
российские удары повредили здания, автомобили и линию электропередач в Днепропетровской области

Силы обороны отбили вражеское нападение, уничтожив 17 беспилотников в противовоздушном бою

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 17 российских беспилотников, нацеленных на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области во время ночной атаки 7 апреля 2024 года.

Война •   •  20865 просмотра
Силы обороны отбили вражеское нападение, уничтожив 17 беспилотников в противовоздушном бою

Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Ракетный удар сил рф по Одессе вызвал пожар, повреждение зданий, а также ранение женщины - у нее акубаротравма.

Война •   •  89318 просмотра
Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, повредив частный дом и ранив 62-летнего мужчину. К счастью, вражеские атаки шахедов в Лозовском и Харьковском районах не привели к жертвам.

Война •   •  79947 просмотра
Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 820 военнослужащих.

Война •   •  64650 просмотра
За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

российские атаки повредили электросеть в трех населенных пунктах Николаевской области, но электроснабжение было восстановлено, жертв среди гражданского населения нет.

Война •   •  52203 просмотра
российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины